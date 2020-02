Migranti: atteso nuovo scontro in Giunta su Salvini, accusa e difesa su caso Open Arms (4)

(Adnkronos) – E il Tribunale dei ministri di Palermo ha accolto la richiesta di Lo Voi. Per le giudici l'ex titolare del Viminale ha "violato le convenzioni internazionali e le norme interne in materia di soccorso in mare e di tutela dei diritti umani" e ha "abusato dei poteri allo stesso rimessi quale autorità nazionale di pubblica sicurezza". "Ometteva, senza giustificato motivo" di concedere un porto sicuro alla nave, si legge nelle oltre cento pagine di accusa.

Nelle 110 pagine di documento con il quale il tribunale dei ministri di Palermo ha chiesto il processo a Salvini sul caso Open Arms, è stata rimarcata dai giudici la distanza tra le posizioni del ministro dell’interno e quelle del presidente del consiglio. In particolare, si è fatto riferimento ad uno scambio di lettere tra Salvini e Conte, in cui quest’ultimo evidenziava il problema dei migranti minorenni a bordo.

Erano proprio i giorni caldi, caldissimi, della crisi del Governo Conte 1, a cavallo di ferragosto del 2019. Ci fu un infuocato braccio di ferro epistolare tra il Premier Giuseppe Conte e il leader della Lega.