Rifiuti: 5 mln ai comuni siciliani virtuosi per differenziata (2)

(Adnkronos) – In provincia di Agrigento i Comuni virtuosi sono 22: Calamonaci, Cammarata, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Raffadali, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Bèlice, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano di Quisquina, Siculiana e Villafranca Sicula. Tre in provincia di Caltanissetta – Butera, Delia e Villalba -, uno in provincia di Ragusa – Monterosso Almo – e uno nel siracusano (Solarino).

Quindici i comuni in provincia di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Belpasso, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini e Zafferana Etnea. Quindici anche nel messinese: Brolo, Capri Leone, Castel di Lucio, Castroreale, Limina, Longi, Mazzarrà Sant’Andrea, Naso, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Torregrotta e Villafranca Tirrena.

Sono invece 17 i Comuni virtuosi in provincia di Palermo – Aliminusa, Altofonte, Balestrate, Bisacquino, Caccamo, Camporeale, Chiusa Sclafani, Cinisi, Giardinello, Giuliana, Montelepre, Pollina, Prizzi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini e Ventimiglia di Sicilia – e cinque in provincia di Trapani (Calatafini-Segesta, Custonaci, Pantelleria, Poggioreale e Salaparuta).