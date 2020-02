Coronavirus: Inarcassa annulla riunione Comitato nazionale delegati

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, condividendo lo sforzo che l’intero Paese sta compiendo per arginare la diffusione del virus 'Covid-19', ha annullato l’imminente riunione del Comitato Nazionale dei delegati, prevista a Roma dal 25 al 28 febbraio, rinviandola a data da destinarsi. "Abbiamo ritenuto necessario – ha commentato il presidente Santoro – agire nel solco di quanto già disposto dal Governo e dalle istituzioni competenti, evitando ai nostri 220 delegati spostamenti e trasferte che rappresenterebbero un inutile rischio per loro stessi e per la collettività".