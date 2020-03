Coronavirus: Patuanelli, 'produzione mascherine di 1 mln al mese, con dl +75 mln in 1 mese'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Il Commissario al Mercato interno, Thierry Breton, ha lodato l’azione promossa dall’Italia e mi ha dato l’opportunità di presentare il nostro modello di rafforzamento della produzione di dispositivi di protezione individuali (Dpi). L'attuale produzione italiana è di circa un milione di mascherine al mese, ma grazie alle nuove misure contenute nel decreto Cura Italia verranno raggiunti 75 milioni di unità nel giro di un mese, per poi crescere ancora. 25 delle oltre 800 aziende contattate in pochi giorni dal Commissario straordinario, Domenico Arcuri, sono già in grado di operare la riconversione alla produzione di Dpi". Ad affermarlo in un post è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

"Ciò sarà possibile anche grazie ai 50 milioni di finanziamento alle imprese previsti a tal fine dal Cura Italia, e ai 400 milioni riservati a contratti di sviluppo a medio termine", conclude.