Coronavirus: Guerini, 'Difesa capace di riconvertirsi su esigenze Paese'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo l’impegno del nostro personale civile in alcune aziende, sui respiratori, sui ventilatori per la respirazione, che ha visto grazie al concorso del nostro personale la possibilità di quadruplicare la produzione settimanale, ma anche l’impegno che stiamo realizzando all’Istituto farmaceutico di Firenze, di proprietà della Difesa, dove si sta producendo disinfettante per le mani, che viene mandato dove c’è bisogno, a partire dagli ospedali". Lo ha detto a Sky TG24 il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

"C’è dentro questa emergenza la capacità del settore della Difesa di riconvertirsi in relazione alle esigenze del Paese, per dare un concorso insieme a tanti altri, alla soluzione dei problemi e alla capacità di affrontarli con forza”.