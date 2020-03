Coronavirus: Meloni, 'bene rimozione bandiera Ue, è richiesta di non dissolversi'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli rimuove la bandiera europea dal suo ufficio, così come tanti sindaci ed esponenti di Fratelli d'Italia stanno facendo, spontaneamente, in questi giorni. Un forte messaggio a quest'Europa che abbandona l'Italia nel momento di maggiore bisogno. E la fotografia di un sentimento diffuso in Italia, di gente che chiede all'Europa di esistere ora, perché l'alternativa sarà dissolversi, sotto il peso di una Germania che non vuole rinunciare ai privilegi con i quali ha piegato le altre nazioni in questi anni".. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.