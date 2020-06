Conte: 'entusiasmo per socialità ritrovata, ci meritiamo sorriso e allegria'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Colgo in giro l'entusiasmo di una socialità ritrovata. Ci meritiamo i sorrisi e l'allegria dopo settimane di grandi sacrifici. Ma è bene ricordare che se ci troviamo in questa condizione, e siamo tra i primi in Ue a ravviare" il Paese, "è perché abbiamo accettato di compiere sacrifici, responsabilmente di modificare abitudini di vita radicate. L'emergenza sanitaria è alle spalle, ora dobbiamo fare fronte ad una emergenza economica". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.