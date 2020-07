Meeting Rimini: Scholz, 'da Mattarella incoraggiati a riflettere su futuro Italia e Ue' (2)

(Adnkronos) – Il tradizionale appuntamento di Comunione e liberazione, giunto quest'anno alla 41/ma edizione, si svolgerà dal 18 al 23 agosto, naturalmente in una modalità che dovrà tener conto delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus. Si tratterà comunque di una delle prime grandi occasioni a livello nazionale, sottolineano gli organizzatori, per riflettere in maniera organica su quanto sta succedendo in questo momento nel nostro Paese e in Europa, nel periodo successivo all’emergenza da Covid-19 e al lockdown.

La manifestazione, dal titolo “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”, verrà quindi realizzata in forma prevalentemente ma non esclusivamente digitale nel Palacongressi di Rimini e comunicata tramite una piattaforma online sull’app e sui canali web e social della manifestazione. Ogni giorno sono previsti anche eventi con presenza di pubblico.