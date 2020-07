Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Noi le decisioni le prendiamo, tra qualche giorno saremo a Genova per l'inaugurazione del nuovo ponte. In questi giorni ci stiamo sorprendendo per un ponte" la cui realizzazione è stata così rapida "che addirittura non è stata completata al procedura di revoca, che arriverà in questi giorni".

Lo dice il premier Giuseppe Conte, alla prova generale di sollevamento della paratoie del Mose, il sistema per difendere Venezia dall'acqua alta.