Dj morta: sensitive vogliono collaborare con inquirenti, 'possiamo dare una mano per Gioele'

Caronia (Messina), 14 ago. (Adnkronos) – "Possiamo dare una mano a trovare il piccolo Gioele". Sono almeno tre le segnalazioni di sensitive arrivate agli inquirenti che indagano sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele, di cui si sono perse le tracce da quasi due settimane.

Anche ieri una sensitiva del Friuli Venezia Giulia ha contattato uno dei soccorritori per chiedere di essere contattata. "Posso sapere il luogo in cui si trova il bambino", ha detto la donna. "Per favore contattatemi, perché posso darvi una mano". Anche nei giorni scorsi, erano arrivate altre segnalazioni di sensitive. Come Rosa Maria Laboragine che avrebbe dato alcune indicazioni, che sarebbero al vaglio degli inquirenti. “Hanno entrambi gli occhi chiusi, vedo acqua e medicine – ha detto- Cercate vicino all’acqua.

Vedo anche una borsa marrone e la donna con una macchia nera nella testa, come se avesse avuto un black out". Fino a questo momento i soccorritori hanno scandagliato anche tutti i pozzi e i laghetti nelle vicinanze. Ma senza risultato.