Coronavirus: indagini pm Bergamo su zone rosse, acquisizioni materiali**

Milano, 22 ott. (Adnkronos) – La Procura di Bergamo ha disposto acquisizioni di "materiale e supporti informatici" necessari per la ricostruzione dei fatti nell'ambito dell'inchiesta aperta alcuni mesi fa sulle mancate zone rosse nei territori di Alzano Lombardo e Nembro. A spiegarlo è la stessa Procura in una nota, dove sottolinea che "allo stato non si ritiene per questioni di riservatezza di diffondere informazioni in relazione a eventuali iscrizioni di persone nel registro degli indagati".