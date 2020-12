Ue: Monti (porto Palermo), 'grave richiesta Commissione, non è più tempo di confronti' (3)

(Adnkronos) – "La concorrenza in questo caso non esiste perché in Italia non facciamo business come accade nel porto di Anversa o Amburgo o Rotterdam, la natura dei nostri enti è totalmente diversa, non facciamo profitti. Anche perché non svolgiamo attività di impresa, cosa dovremmo tassare? Siamo su due linee totalmente differenti, loro applicano a noi facendo copia e incolla misure del Nord Europa, in cui i porti svolgono attività di impresa a differenza di quello che facciamo noi".

Per Pasqualino Monti "non è più il tempo di confronti con la Commissione ma di andare via e di dire la nostra opposizione in maniera chiara, siamo un fase delicata, ma sono convinto che il Ministero saprà affrontare il tema nei modi e termini che ci consentiranno di superare la vicenda".