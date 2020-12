Mes: Polverini,'uscirò dall'Aula, non faccio passi indietro su sogno europeo'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "La storia del centrodestra è stata intessuta dal sogno europeo. Non mi sento di fare passi indietro", quindi "esco dall'Aula", perchè "non voglio votare contro la riforma del Mes e per non uscire dalla mia storia personale e politica".

Lo ha annunciato alla Camera la deputata di Fi, Renata Polverini.