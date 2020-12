Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Quando siamo partiti" col metodo a zona "avevamo un Rt all'1,7 riportato 0, 86, tanto che confidiamo nelle prossime settimane di riportare tutte le regioni in area gialla. Però la situazione resta difficile in tutta Europa, hanno numeri in crescita, in alcuni casi in forte crescita.

Il virus continua a circolare, si lascia piegare ma non sconfiggere". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.