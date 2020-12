Coronavirus: su ristori norma in extremis, in dl subito per bar e ristoranti (2)

(Adnkronos) – Nell'ipotesi iniziale, un dl hoc sui ristori sarebbe dovuto slittare più avanti, ovvero essere approvato in un Cdm tra Natale e Capodanno. Ma durante la riunione di stasera la ministra Bellanova ha spinto per inserire da subito aiuti per le attività colpite dalle nuove chiusure.

"Ogni decisione che assumiamo stasera deve accompagnarsi a ristori adeguati. Pari al 100 per cento. Dobbiamo saperlo", il pressing della capodelegazione Iv. Alla fine è stato raggiunto l'accordo per inserire una prima parte di ristori immediati a ristoranti e bar.