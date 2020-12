Manovra: Miceli (Pd), 'risorse a Prefetti, gratitudine per prima linea dello Stato'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "A nome del Pd esprimo soddisfazione lo stanziamento di 9 mln per la graduale perequazione del trattamento economico del personale di carriera prefettizia a quello delle altre Amministrazioni statuali". Così il deputato dem Carmelo Miceli, responsabile sicurezza Pd.

"Misure come questa, insieme allo stanziamento di 1.2 mln per il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell’Interno, all’incremento da 18 a 28 mln di euro del fondo “risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente” e al raddoppio da 5 a 10 mln di euro annui dell'indennita' di amministrazione per il personale dell’amministrazione civile dell’Interno sono il modo migliore per riconoscere con i fatti, e non a parole, quanto siamo grati a tutte le donne e gli uomini che, quotidianamente e in silenzio, si fanno carico di garantire l’ordine pubblico nel Nostro Paese".