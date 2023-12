Flashmob in onore di Giulia Cecchettin al concerto di Calcutta

Il concerto di Calcutta alla Kioene Arena a Padova il 20 dicembre ha assunto un significato profondo. Durante lo spettacolo il pubblico ha reso omaggio a Giulia Cecchettin in un momento toccante dello spettacolo.

Giulia avrebbe preso parte al concerto

La presenza di Giulia al concerto sarebbe stata certa, come rivelato dal fratello Davide, il quale aveva condiviso una foto della sorella con la didascalia: «Verrai con me da Calcutta, vero?», evidenziando la passione della giovane per il cantautore.

Iniziativa nata dal web

L’iniziativa per onorare la memoria di Giulia è stata lanciata da tre ragazze attraverso una pagina Instagram dedicata, “flash.mob.giuliacecchettin”. Questa iniziativa ha attirato l’attenzione e il supporto del pubblico che si è radunato per ricordare Giulia durante il concerto di Calcutta a Padova. Durante l’esecuzione di “Gaetano“, un brano che porta un messaggio profondo sul significato dell’amore, il pubblico ha alzato cartelli con scritte commoventi dedicate a Giulia, rievocando le parole della canzone stessa.

Un gesto spontaneo del pubblico

L’atmosfera è diventata carica di emotività quando il pubblico ha sollevato i volantini preparati dalle ragazze e ha cantato a squarciagola, manifestando così il proprio supporto e rispetto per Giulia. La spontaneità e l’unità nel rendere omaggio alla giovane hanno reso questo momento indimenticabile per chi era presente al concerto.