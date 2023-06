Due giovani sono stati arrestati ed altri due sono ricercati dalla Polizia: avrebbero sequestrato e torturato un 26enne che si era introdotto abusivamente all’interno di un’abitazione del centro di Foggia

Foggia, sequestrato e picchiato dopo presunto tentativo di furto

Due giovani di i 21 e 25 anni, sono stati arrestati dalla Polizia, colti nella flagranza dei reati di sequestro di persona e lesioni personali – in concorso con altri due soggetti in corso di identificazione – presso un’abitazione del centro di Foggia.

La denuncia della madre del giovane

Nell’appartamento infatti, la polizia ha trovato un giovane di 26 anni rinchiuso in una stanza, visibilmente provato. Le forze dell’ordine sono arrivate a lui dopo la denuncia della scomparsa della madre che non lo aveva visto rientrare e non era riuscita in alcun mondo a rintracciarlo.

Da quanto si apprende, il 26enne si era intrufolato furtivamente nell’abitazione e successivamente sarebbe stato sorpreso dal proprietario che era in compagnia di tre suoi amici.

Necessario trasporto al Pronto Soccorso

Sempre in base a quanto trapela e sarà oggetto di indagine, i due arrestati

– e gli altri due soggetti per i quali è in corso l’identificazione – dopo aver sottratto il telefonino alla vittima, lo avrebbero picchiato e rinchiuso in una stanza. All’arrivo dei poliziotti il 26enne presentava escoriazioni, ed ecchimosi in diverse parti del corpo, tanto che è stato necessario prestare le cure del caso presso il pronto soccorso del Policlinico di Foggia.

Nei prossimi giorni il Giudice per le Indagini Preliminari dovrà pronunciarsi sulla convalida dell’arresto.