Un’aggressione che lascia senza parole

Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha scosso l’opinione pubblica. Un ragazzo di soli 13 anni è stato accoltellato in viale Vittorio Veneto, mentre passeggiava con il suo cane, un Rottweiler. L’aggressione, avvenuta nel pomeriggio, ha portato alla morte del cane e ha gravemente ferito il giovane, che ora si trova in rianimazione.

La dinamica dell’accaduto

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l’accoltellamento è avvenuto al culmine di una lite legata a questioni di droga. Il 27enne cubano, arrestato la notte scorsa, avrebbe colpito il ragazzo dopo un incontro per l’acquisto di stupefacenti. Il giovane, accompagnato da un amico di 19 anni, si era recato in zona per comprare droga, ma la situazione è rapidamente degenerata. L’aggressore ha sferrato fendenti al ragazzo e al suo cane, prima di fuggire.

Le conseguenze dell’aggressione

Il 13enne ha riportato una ferita penetrante al torace, con perforazione polmonare, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli. Fortunatamente, il ragazzo non è in pericolo di vita, ma il suo stato di salute rimane critico. Il cane, invece, non ha sopravvissuto all’aggressione, suscitando indignazione tra i cittadini. La violenza di questo episodio ha messo in luce il problema crescente della droga tra i giovani e le conseguenze devastanti che può avere.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita, analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze di chi era presente al momento dell’aggressione. Grazie a queste informazioni, sono riusciti a identificare e arrestare il presunto aggressore. La situazione evidenzia la necessità di un intervento più incisivo contro il fenomeno dello spaccio di droga, soprattutto tra i giovani, per prevenire futuri episodi di violenza.