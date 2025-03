Un sostegno concreto per l’inclusione

Nel pomeriggio di oggi, la Fondazione Baroni ha annunciato un finanziamento di 350mila euro per supportare 11 progetti innovativi dedicati alle persone con disabilità. Questo evento si è svolto presso il Circolo Aniene di Roma e rappresenta un passo significativo verso l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita per le persone con disabilità. Da oltre cinquant’anni, la Fondazione si impegna a erogare finanziamenti annuali a enti e associazioni che operano in questo settore, con un focus particolare sulla ricerca scientifica, l’assistenza e lo sport inclusivo.

Il valore della collaborazione

Giuseppe Signoriello, presidente della Fondazione Baroni, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le realtà locali. “Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano” ha affermato, evidenziando come solo attraverso un lavoro di squadra si possano realizzare progetti concreti e duraturi. L’inclusione, secondo Signoriello, deve partire dalle scuole e dall’abbattimento delle barriere, promuovendo un’educazione alla diversità che possa realmente fare la differenza nella vita delle persone.

Progetti innovativi premiati

Tra i progetti finanziati, spicca quello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che sta sviluppando un sistema innovativo per supportare le terapie neurologiche per anziani. Utilizzando un Avatar e dispositivi indossabili, il progetto mira a monitorare la salute e facilitare l’interazione tra pazienti e operatori sanitari. Un altro progetto significativo è quello della Fondazione Cervelli Ribelli Ets, che intende creare un laboratorio socio-educativo per giovani autistici, utilizzando l’arte come strumento per favorire l’inclusione sociale e lavorativa.

Sport e inclusione: un binomio vincente

Nel settore sportivo, la S.S. Lazio Nuoto Ssd Arl è stata premiata per il suo impegno nel potenziare il nuoto e la pallanuoto paralimpica, con l’obiettivo di creare una comunità inclusiva e di ampliare la partecipazione alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Anche l’Associazione capitolina Odv si distingue per la sua iniziativa di promuovere l’integrazione attraverso il rugby, creando una squadra composta da atleti con e senza disabilità. Questi progetti non solo offrono opportunità sportive, ma contribuiscono anche a costruire una società più inclusiva e solidale.