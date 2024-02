Nella giornata di ieri è andato in scena il Consiglio Europeo a Bruxelles e, nonostante le perplessità della vigilia sulla posizione di Orbán, alla fine i 27 leader dell’Unione hanno trovato un accordo sui nuovi fondi da stanziare in favore dell’Ucraina. Si tratta di un pacchetto di aiuti dal valore di 50 miliardi di euro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso tutta la sua soddisfazione.

Fondi dell’Europa all’Ucraina: esulta Zelensky

“Con questa decisione l’Europa ha dimostrato esattamente il tipo di unità di cui ha bisogno: 27 Paesi, insieme. Questo è un chiaro segnale a Mosca che l’Europa resisterà e non verrà spezzata dalle ondate distruttive del Cremlino” – con queste parole, Volodymyr Zelensky ha commentato la decisone arrivata ieri da Bruxelles, esprimendo tutta la sua soddisfazione per una decisione che ad un certo punto sembrava non affatto scontata.

Fondi dell’Europa all’Ucraina: il messaggio agli USA

Il numero uno di Kiev ha approfittato anche per lanciare un messaggio agli USA: “Allo stesso tempo, è un chiaro messaggio oltre Atlantico che l’Europa sta assumendo i suoi obblighi. Aspettiamo le decisioni dell’America“ – ha dichiarato Zelensky in un video. Il Senato degli Stati Uniti, infatti, si dovrà esprimere nella giornata di mercoledì su un possibile nuovo pacchetto di aiuti da stanziare in favore dell’Ucraina e di Israele.