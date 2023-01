Fontana: Majorino e Moratti vogliono spaventare cittadini

Milano, 20 gen. (askanews) – “Credo che tutti e due, Majorino e Moratti, siano un po in difficoltà” e sulla sanità “cerchino di rappresentare delle cose drammatiche per spaventare i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia e candidato per un secondo mandato, Attilio Fontana, a margine di un incontro con i vertici regionali di Confcommercio. “Se si parte da presupposti assolutamente falsi come quelli di cui parlano Majorino e Moratti cosa ci confrontiamo a fare? Sono meglio interventi” come quello di oggi, in successione di fronte alla stessa platea, “in cui presentiamo il nostro progetto e la gente ascolta pacatamente, poi deciderà” ha aggiunto a proposito del finora mancato confronto a tre che Majorino e Moratti chiedono e Fontana respinge.