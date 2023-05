Forlì, donna in lacrime mostra la sua casa allagata

La donna, in lacrime, ha mostrato la sua dimora allagata: "Non ne verremo mai fuori da questa tragedia, come si fa a stare senza casa?".

Mirella Berardinelli ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook. La donna in lacrime, mostra il suo appartamento allagato a Forlì. La sventurata afferma: “Casa mia era là in fondo, io avevo un piccolo appartamento a piano terra, che ora non c’è più, è sommerso da metri e metri d’acqua, per me è una tragedia questa. Il mio appartamento era lì in basso, sotto al terrazzo, ora non c’è più niente. Non ne verremo mai fuori da questa tragedia, come si fa a stare senza casa? Avevamo anche due canarini e un gatto, sono morti”. Una testimonianza, uno “scorcio” della tragedia che si è consumata in Emilia-Romagna negli ultimi giorni. Come informa il Corriere della sera, sono stati migliaia gli utenti che hanno condiviso il video di Mirella.

Donna in lacrime a Forlì: i commenti al video

Ovviamente sono stati numerosi i commenti al video postato da Mirella. Una donna dice: “Cara Signora, un forte abbraccio a tutti voi. Coraggio”. Oppure: “Anche se può sembrare poco anche se purtroppo avete perso tutto avete la cosa più bella più preziosa che non ha prezzo, la vita. Vedrai con la forza che hai supererai questo drammatico momento, forza! Un grande abbraccio”. C’è poi chi afferma: “Grande donna, nella disperazione totale un grande esempio. Mi dispiace immensamente”.

Il totale delle vittime dell’alluvione

Dall’Ansa si legge come le vittime dell’alluvione avvenuta in Emilia-Romagna sono salite a 14, mentre le persone sfollate risultano essere 15.000. In provincia di Ravenna scarseggiano cibo e acqua sia per gli sfollati che per gli animali messi in salvo.