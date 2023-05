Quarto Grado, la lettera di Bossetti: la richiesta di rifare il DNA

La trasmissione di Rete 4 Quarto Grado è tornata ad occuparsi del caso Yara Gambirasio proprio nel giorno in cui la Cassazione ha accolto il ricorso, portato avanti dalla difesa di Massimo Bossetti per procedere con il rifacimento dell’esame del DNA. In una lettera scritta dall’uomo è stato chiesto a gran voce che tale esame potesse essere ripetuto e le motivazioni.

Quarto Grado, mostrata la lettera di Bossetti: la richiesta a ripetere l’esame del DNA

Massimo Bossetti nella sua lunga lettera ha esordito: “Chi è quel pazzo che chiede insistentemente di poter ripetere l’esame del DNA, se fosse coinvolto nell’omicidio dove le proprie responsabilità gli si schiaccerebbero addosso come pietre tombali?”.

Ha poi proseguito: “È dal giorno del mio arresto, vergognoso e disumano che chiesi con insistenza dopo ore e ore di interrogatori di poter ripetere questo esame di un dato risultato essere monco e non certo sulla mia appartenenza”.

“Ho chiesto di ripeterlo durante la tutta la fase processuale”

Infine il detenuto ha sottolineato le moltissime volte che ha provato ad avanzare la richiesta di ripetere l’esame: “Lo chiesi ripetutamente durant le fasi processuali, implorando, supplicando, chiedendolo in ginocchio fino alla sentenza, ma mai e poi mai che venissi preso, in considerazione…”.