In merito all’omicidio di Yara Gambirasio, la difesa di Massimo Bossetti ha vinto il ricorso in Cassazione e potrà accedere ai reperti in modo tale da valutare un’eventuale revisione del processo che si è concluso con la condanna del muratore.

Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti vince il ricorso in Cassazione: accederà ai reperti

Il caso di Yara Gambirasio sembra non essere destinato a chiudersi. Nella giornata di venerdì 19 maggio, la Cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio della 13enne a novembre 2010. Con il ricorso accolto, è ora previsto il rinvio per il nuovo esame davanti alla Corte di Assise di Bergamo che riguarderà indagini difensive funzionali all’eventuale promovimento del giudizio di revisione.

La difesa di Bosetti ha come obiettivo quello di accedere ai reperti al fine di svolgere indagini difensive in previsione di un’eventuale revisione.

La decisione della Cassazione

Al momento, quindi, la Prima Sezione ha annullato con rinvio l’ordinanza dello scorso 21 novembre 2022 della Corte di Assise di Bergamo che aveva negato alla difesa del muratore condannato per l’uccisione di Yara di accedere ai reperti confiscati.

La decisione della Cassazione, annunciata al termine di una discussione avvenuta a porte chiuse, impone alla Corte di Assise di Bergamo di permettere alla difesa di visionare i reperti, nel rispetto delle autorizzazioni emanate in precedenti provvedimenti, stabilendo contestualmente le cautele volte a garantire l’integrità del materiale.

Conclusa la ricognizione, nel caso in cui la difesa dovesse avanzare un’ulteriore richiesta specifica, la Corte di Assise valuterà la possibilità di effettuarenuove verifiche tecnichee la loro non manifesta inutilità. A spiegarlo sono state fonti della Cassazione