L'uomo che ferma la macchina e defeca in strada, in provincia di Forlì, è stato visto più volte dai passanti e dagli automobilisti.

Un vicenda disgustosa si è verificata spesso a Forlimpopoli, un comune in provincia di Forlì-Cesena. Un uomo che ora è nei guai a causa delle continue segnalazioni rischia multe fino a 10mila euro per aver defecato in strada.

Forlì, ferma l’auto e defeca a bordo a strada: rischa 10mila euro di multa

L’atto grosso avviene di solito sulla provinciale 61 tra Forlimpopoli e Santa Maria Nuova come riporta Today. L’uomo va in strada ben attrezzato, come se questa fosse il wc di casa sua. Molte persone sono rimaste sotto choc dopo aver assistito alla scena. Il protagonista di questa storia, una volta giunto sul posto, stende un velo sull’asfalto e comodamente fa i suoi bisogni. L’uomo ci tiene però all’igiene e dunque si pulisce con della carta igienica portata da casa.

Lo stesso soggetto è stato visto anche in altre zone come nel sottopassaggio sempre tra Forlimpopoli e San Piero ai Prati e anche poco distante dai parcheggi del centro commerciale “Le Fornaci” a Forlimpopoli.

Dopo aver defecato raccoglie anche i bisogni

I testimoni oculari hanno raccontato anche che la sua è una routine dato che lo fa spesso e, dopo aver defecato avvolge ciò che ha prodotto nel telo messo sull’asflato e lo carica in macchina.

Poi riparte. La carta igienica però no, quella la lascia sulla strada. L’uomo è stato ripreso più volte dai passanti ed ora le forze dell’ordine lo stanno cercando. Rischia multe dai 5 ai 10mila euro.