Un incendio improvviso ha trasformato una tranquilla giornata al largo di Formentera in un vero incubo per i passeggeri di uno yacht di lusso di 28 metri. Avvolto dalle fiamme in pochi istanti, l’imbarcazione ha costretto sette turisti a un’evacuazione d’emergenza.

Incendio al largo di Formentera: yacht di lusso distrutto in pochi minuti

Lunedì mattina, 11 agosto, una terribile tragedia è stata sfiorata al largo di Formentera quando un incendio è scoppiato a bordo dello yacht privato “Da Vinci”, lungo 28 metri e di proprietà dell’imprenditore britannico Vincent Tchenguiz.

L’imbarcazione, costruita nel 2017 da Overmarine e dal valore stimato di circa 30 milioni di euro, è stata completamente avvolta dalle fiamme, che hanno rapidamente distrutto la struttura. La colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza, ha subito allertato i soccorsi marittimi spagnoli, che sono intervenuti tempestivamente per mettere in salvo i passeggeri.

Lo yacht distrutto, il “Da Vinci”, era noto per il suo design esterno firmato Stefano Righini e per essere una delle imbarcazioni più lussuose della flotta privata di Tchenguiz, noto anche per alcune vicende mediatiche legate a scommesse milionarie.

Formentera, yacht di 28 metri avvolto dalle fiamme: le condizioni dei passeggeri

A bordo si trovavano sette persone che, nei primi momenti dell’incendio, hanno cercato di contenere le fiamme utilizzando gli estintori, senza riuscirvi. Successivamente hanno contattato i soccorsi, che sono arrivati in tempo per garantire la sicurezza di tutti.

I passeggeri sono stati soccorsi da un traghetto nelle vicinanze, il “Ramón Llull” della compagnia Balearia, e dalle imbarcazioni di Salvamento Marítimo “Concepción Arenal” e “Naos”, con il supporto dei vigili del fuoco di Formentera. Nessuno dei sette occupanti ha riportato ferite, ma l’episodio ha suscitato paura e apprensione.