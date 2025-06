Cresce l’ansia per la scomparsa di Greta Zanni, 32 anni, residente a Formigine, di cui non si hanno più notizie da domenica 1° giugno. La giovane donna si sarebbe allontanata senza portare con sé il telefono, lasciato in casa, un dettaglio che alimenta dubbi e preoccupazioni. I carabinieri hanno avviato le ricerche e le indagini sono in pieno corso.

Mistero a Formigine, Greta Zanni scomparsa

Al momento della scomparsa, Greta Zanni indossava una gonna aderente grigia al ginocchio, una maglia beige a maniche tre quarti e un paio di ballerine trasparenti. Alta circa 1 metro e 60, corporatura media, capelli castani lunghi, occhi verdi e carnagione chiara: queste le caratteristiche fisiche della 32enne residente a Formigine.

L’allarme è scattato domenica 1° giugno, quando la donna ha fatto perdere completamente le proprie tracce. Da allora nessun contatto, né segnale utile a localizzarla, anche perché pare si sia allontanata lasciando a casa il cellulare. Questo dettaglio rende le operazioni di ricerca ancora più complesse.

Da ieri sono iniziate le ricerche sul territorio da parte dei carabinieri della stazione locale, mentre sui social e nei gruppi di vicinato si sta diffondendo un volantino con i dati utili e una foto della giovane, scattata nel 2022.

Mistero a Formigine, Greta Zanni scomparsa dopo una lite: si indaga

Secondo quanto emerso, poco prima della scomparsa Greta avrebbe avuto una lite con un parente, ma al momento non è possibile stabilire se quell’episodio sia collegato al suo improvviso allontanamento. Resta il mistero sulle modalità della sua uscita di casa: non si sa se sia andata via di sua spontanea volontà, se qualcuno l’abbia accompagnata o se sia salita su un mezzo di trasporto. Anche la destinazione resta ignota.

L’intera vicenda è avvolta da molte incognite, che complicano il lavoro degli inquirenti e accrescono l’ansia dei familiari. Il clima a Formigine è di crescente preoccupazione: amici, parenti e residenti si stringono attorno alla famiglia Zanni, sperando in notizie che possano fare chiarezza su una sparizione che, finora, non ha trovato alcuna spiegazione.