La deflagrazione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, è avvenuta in un appartamento situato al secondo piano. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, al fine di capire l’esatta dinamica dell’incidente. La palazzina è stata evacuata.

Come detto questa mattina c’è stata una forte esplosione in una palazzina a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, causata probabilmente da una fuga di gas. L’alloggio in cui è avvenuta la deflagrazione si trova al secondo piano, due le persone ferite, marito e moglie, con la donna che sarebbe in gravi condizioni e che è stata elitrasportata al Cto di Torino. Sono attualmente in corso le indagini da parte delle autorità al fine di capire la causa esatta dell’esplosione.