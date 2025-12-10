Forza Italia vs Todde: Crisi della Giunta Regionale in Corso

Negli ultimi giorni, il clima politico in Sardegna si è fatto teso, con Forza Italia che ha espresso forti critiche nei confronti della presidente Alessandra Todde. Gianni Chessa, esponente di spicco del partito, ha dichiarato apertamente che è giunto il momento di riconoscere il fallimento della giunta e ha chiesto le dimissioni della presidente, accusandola di non essere in grado di governare efficacemente l’isola.

Queste affermazioni giungono in seguito all’impugnazione della legge sul comparto unico di contrattazione tra Regione e Enti locali, un evento che ha sollevato ulteriori interrogativi sulla capacità della maggioranza di gestire la situazione. Chessa ha definito il progetto del campo largo come un’iniziativa priva di visione e limitata, contribuendo a un clima di sfiducia crescente nei confronti dell’attuale amministrazione.

Critiche sulla sanità e sulla gestione politica

Le critiche di Chessa non si sono limitate alla giunta nel suo complesso, ma si sono estese anche alla gestione della sanità in Sardegna. Il politico ha messo in discussione la scelta della presidente di nominare Armando Bartolazzi come assessore alla sanità, sottolineando che, sebbene Bartolazzi sia una persona di valore, non ha la conoscenza necessaria della realtà sarda. Secondo Chessa, questa decisione è stata motivata più da ragioni personali che da una reale strategia politica.

Il paradosso della maggioranza

Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia, ha descritto la situazione come una schizofrenia politica. Ha osservato come la maggioranza abbia festeggiato il finanziamento di 1,4 miliardi di euro da parte del governo, ma allo stesso tempo abbia criticato le specifiche relative al comparto unico, dimenticando che il governo attuale è guidato da Giorgia Meloni, di cui fanno parte i partiti di opposizione. Questa contraddizione ha messo ulteriormente in evidenza le difficoltà interne alla giunta.

Il nuovo assessore e le sfide agricole

Nel mezzo di questa tempesta politica, Francesco Agus è stato nominato nuovo assessore all’Agricoltura dalla presidente Todde. Agus ha espresso la sua determinazione a lavorare sulla filiera del cibo, un tema cruciale per contrastare lo spopolamento delle zone interne della Sardegna. Secondo il neo-assessore, negli ultimi dieci anni si è assistito a una drammatica perdita di 80.000 abitanti, un fenomeno che richiede interventi rapidi e mirati.

Politiche attive per il lavoro

Agus ha sottolineato che il problema dello spopolamento non può essere affrontato solo con misure assistenziali o bonus temporanei. È necessario implementare politiche attive che generino occupazione reale, sostenendo l’economia locale e rendendo i territori attrattivi per i giovani. La valorizzazione della filiera alimentare può portare a nuove opportunità di lavoro e a una rinascita delle comunità più isolate dell’isola.

Il futuro della giunta Todde

Nonostante le recenti nomine e le nuove direzioni intraprese, rimane incerta la stabilità della giunta. Le tensioni tra Todde e il Partito Democratico sono evidenti, con divergenze sulla gestione delle risorse idriche e sugli assetti politici. La recente proposta di dividere il mandato della presidenza dell’Egas con il centrodestra ha suscitato forti opposizioni, evidenziando le fratture all’interno della maggioranza.

Con il futuro della giunta ancora da definire, l’attenzione ora si concentra sulle possibili ristrutturazioni politiche che potrebbero avvenire nel prossimo mese. Le voci di una possibile revoca dell’incarico all’assessore della sanità Bartolazzi continuano a circolare, lasciando aperti diversi scenari per il futuro della governance regionale. La sfida per Todde e il suo team sarà quella di dimostrare un cambio di passo e di recuperare la fiducia dei cittadini sardi.