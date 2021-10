Forza Nuova, via libera della Camera con 225 voti a favore. Il Centrodestra si astiene

La Camera dei deputati ha dato il via libera allo scioglimento di Forza Nuova con 225 voti favorevoli, 198 astenuti e un voto contrario.

Con 225 voti a favore, 198 astenuti e un solo voto contrario, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla mozione dei partiti di centrosinistra che hanno chiesto a gran voce lo scioglimento di Forza Nuova. Ad attirare l’attenzione sono state le astensioni appartenute al centrodestra che si è espresso compatto circa la decisione di non votare per lo scioglimento.

Al contrario il centrosinistra con il PD in prima linea ha espresso se possibile, ancora più forza nella decisione di mettere fine al partito di estrema destra: “Non vi è alcun passo indietro sulla nostra richiesta di scioglimento di Forza Nuova“, ha affermato il segretario del PD Enrico Letta.

Forza Nuova via libera, Letta: “Nessun passo indietro”

Il segretario del PD Enrico Letta, attraverso Tweet ha annunciato che il PD procederà in modo risoluto verso lo scioglimento di Forza Nuova: “Non vi è alcun passo indietro sulla nostra richiesta di scioglimento di Forza Nuova.

Lo dico con la massima chiarezza possibile rispetto a fantasiose interpretazioni che leggo in giro”.

Anche la capogruppo del Partito Democratico Debora Serracchiani non ha alcun dubbio sullo scioglimento di Forza Nuova: “Forza nuova va sciolta, su questo non avevamo alcun dubbio e non ne abbiamo tantomeno adesso. Le modalità le deciderà il Governo, ma non c’è dubbio sul farlo o meno, non c’è stato alcun arretramento: dopo averlo detto in piazza lo ribadiamo in Parlamento, mai più fascismi”.

Forza Nuova via libera, Foti (Fdi): “Fdi non ha alcuna riserva a condannare i totalitarismi”

Il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha messo in evidenza come da Fdi non ci sia alcuna riserva nel condannare tutti i totalitarismi senza distinzioni: “FdI non ha nessuna riserva a condannare tutti i totalitarismi, il fascismo, il nazionalsocialismo e il comunismo, non abbiamo alcuna continguità con gruppi neofascisti o neonazisti e per questo se si vorranno approvare specifiche leggi che colpiscano tutti i totalitarismi, FdI c’è e ci sarà”.

Forza Nuova via libera, Fiano (PD): “Risultato importante che non guarda al passato”

Infine il deputato del PD Emanuele Fiano, commentando l’importante risultato raggiunto e tra i primi a parlare, ha affermato che è la “prima volta di una condanna unanime e di una richiesta di scioglimento anche dai banchi di Fratelli d’Italia, è un risultato importante, che non guarda al passato ma al futuro di un paese normale, dove insieme le forze politiche rigettano ogni nostalgia fascista e ogni violenza politica. È un grande risultato”.