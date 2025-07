Foto esclusiva dal set: Giancarlo Giannini in “Bunny‑Man”

Foto esclusiva dal set: Giancarlo Giannini in “Bunny‑Man”

Roma, 28 luglio 2025 – È arrivata un’immagine esclusiva dell’attore candidato all’Oscar Giancarlo Giannini sul set del film Bunny‑Man, il nuovo thriller-supereroistico prodotto da Andrea Iervolino.

Cast internazionale:

• Giancarlo Giannini (nel ruolo del Giudice Gladwell) 

• Tatiana Luter (nei panni di Luise, moglie del giudice Gladwell) 

• James Franco, Bella Thorne, Mike Tyson, Debora Nascimento, Meredith Mickelson, Lexi Coons 

Sinossi del film

In una grande città italiana, un misterioso artista hip-hop e multimilionario noto come Bunny‑Man indossa una maschera da coniglio per combattere l’ingiustizia.

Mosso dal suicidio tragico della sorella, rimasta vittima di violenza sessuale con un video virale, decide di vendicarsi.

Il Giudice Gladwell, interpretato da Giancarlo Giannini, e sua moglie Luise, interpretata da Tatiana Luter, sono figure chiave nel complotto di corruzione che ha permesso ai colpevoli di sfuggire alla giustizia. Bunny‑Man dovrà smascherare una rete di silenzi e complicità per ristabilire la verità. 

Profilo del produttore

Andrea Iervolino, produttore di numerosi film internazionali con distribuzione globale.

Bunny‑Man segna un nuovo ambizioso tentativo di creare il primo franchise supereroistico italiano con respiro globale. Il film è in produzione a Roma.

Giancarlo Giannini sul set di Bunny‑Man, nei panni del Giudice Gladwell. Immagine esclusiva.