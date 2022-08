Fra Impegno civico e Farnesina: Di Maio è a Kiev dove incontrerà Zelensky

Cimenti elettorali e doveri istituzionali di governo, fra Impegno civico e Farnesina il ministro Luigi Di Maio è a Kiev dove incontrerà Zelensky

Il 25 settembre si voterà per il nuovo governo ma fino ad allora il governo in carica deve fare il governo, perciò fra Impegno civico e Farnesina Luigi Di Maio è arrivato a Kiev stamattina, 25 agosto, dove secondo fonti citate dall’Ansa incontrerà Volodymyr Zelensky.

Il ministro egli Esteri è giunto in treno nella capitale dell’Ucraina dove avrà anche un summit con il suo omologo Dmytro Kuleba.

Di Maio è a Kiev, incontrerà Zelensky

Ma non ci sarebbe solo Kiev nell’itinerario del ministro Di Maio, il titolare della Farnesina dovrebbe recarsi anche a Irpin, il sobborgo della capitale particolarmente colpito dal conflitto durante la prima fase dell’attacco della Russia. Quella di oggi è la prima visita di Di Maio a Kiev dall’inizio del conflitto, una visita precedente c’era già stata il 15 febbraio ma prima dell’offensiva di Mosca.

Accolto dall’ambasciatore italiano Zazo

Giunto nella capitale ucraina, il ministro il leader di Impegno Civico è stato accolto alla stazione dall’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo. Con il titolare della Farnesina hanno viaggiato in treno e sono arrivati a Kiev anche il capo di Gabinetto Luca Sabbatucci e il Vicario del Direttore Generale per la sicurezza della Farnesina Luca Franchetti Pardo.