Fra le strade della Florida devastate da uragano Ian, 17 vittime

Milano, 30 set. (askanews) – Queste immagini aeree, che arrivano da Fort Myers, mostrano la devastazione nelle strade della Florida lasciata dall’uragano Ian, che era stato declassato poi si è di nuovo rafforzato investendo con le sue piogge torrenziali e i venti a 200 km all’ora lo Stato Usa. Le vittime accertate sono 17, oltre 700 le persone soccorse. Questa donna, a Mcgregor è andata in kayak a salvare i suoi nipoti bloccati dall’acqua.

Il presidente Biden ha visitato le zone colpite, invitando i cittadini a rimanere uniti in un momento come questo e il governatore ha invitato a non abbassare la guardia nonostante l’uragano ora abbia lasciato il Paese.

“Ci sono anche rischi che possono mettere in pericolo le persone”, ha detto Ron deSantis.

Ora Ian si sta dirigendo verso Georgia e Carolina.