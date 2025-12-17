L'intervista di Davide Donadei dove racconta come ha conosciuto Alfonso Signorini e il contenuto dei messaggi scambiati con il conduttore Mediaset.

Alfonso Signorini al centro delle cronache di recente per la fuoriuscita di messaggi intimi con diversi ragazzi ora uno di loro si è esposto ed ha spiegato come funzionavano i provini ed il loro relativo post e di come il conduttore facesse richieste piuttosto esplicite via chat.

Alfonso Signorini, la conoscenza tramite Maria De Filippi

Il giovane che ha rilasciato un intervista a Fanpage e poi riportata da Biccy.it ha spiegato come è arrivato ad incontrare Alfonso Signorini.

Il primo provino per il GF VIP tramite la conosenza di Maria De Filippi a causa del ruolo di tronista per Uomini e Donne ma il ragazzo non fu scelto per l’edizione 2021 del programma.

Un cambiamento si è verificato nell’estate successiva, qui il contatto è stato Gabriele Parpiglia, esperto di gossip che ha dato il numero del giovane a Signorini.

Quei messaggi dal tono affettuoso

A seguito del numero fornito a Signorini, il conduttore del GF inizia a scambiare messaggi con il ragazzo, Davide Donadei è il suo nome, all’interno di quei messaggi racconta a Fanpage delle foto dopo l’allenamento in palestra, sempre vestito precisa, a differenza dei contenuti scambiati con altri ragazzi.

Donadei poi ritorna sul provino per il GF VIP fatto nel 2022, che poi gli valse l’accesso al programma, dopo essersi presentato, Signorini non lo riconobbe e lo confuse con un concorrente di Masterchef.

Questa mancanza di ricordi da parte di Signorini fa capire come agiva per i propri interessi personali e non perché effettivamente avesse interesse nel fornire un “lasciapassare” per i provini.