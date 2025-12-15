Il vincitore della sesta edizione di MasterChef Italia ha annunciato la proposta di matrimonio, scegliendo Hyde Park come cornice del momento speciale. Tra discrezione e dolcezza, lo chef romagnolo condivide con i fan una tappa importante della sua vita personale, accanto ai successi professionali che lo hanno reso uno dei volti più noti della cucina italiana contemporanea.

Da MasterChef al successo stellato: il percorso di Valerio Braschi

Nato nel 1997 a Santarcangelo di Romagna, Valerio Braschi ha scoperto fin da piccolo la passione per la cucina, tra le ricette della nonna e un piccolo incidente con un frullatore che gli lasciò una cicatrice sul labbro superiore. Dopo un percorso scolastico scientifico, il richiamo dei fornelli ha avuto la meglio: nel 2017 vince la sesta edizione di MasterChef Italia, aprendo la strada a una carriera in continua crescita. L’esperienza al fianco di Bruno Barbieri al ristorante Fourghetti e il ruolo di Ambasciatore italiano a Nuova Delhi durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo segnano i primi traguardi internazionali.

Gli anni successivi lo vedono consolidare la sua reputazione come executive chef a Roma e poi a Milano, con premi prestigiosi come le Due Forchette della Guida Ristoranti d’Italia, i Due Cappelli de L’Espresso e l’ingresso nella Guida Michelin.

“Ha detto sì”. L’emozionante proposta di matrimonio del campione di MasterChef

“Ha detto sì nella città più bella del mondo”. Con queste parole, Valerio Braschi ha condiviso sui social la lieta notizia della proposta di matrimonio alla fidanzata Ludovica Franco. La coppia è stata immortalata in un semplice selfie, con l’anello in evidenza, davanti allo scenografico Hyde Park, cuore pulsante di Londra.

Dopo l’annuncio, centinaia di messaggi di auguri sono arrivati da amici, fan e colleghi del mondo della ristorazione. La data e il luogo del matrimonio restano ancora top secret, così come molti dettagli sulla futura sposa, il cui profilo social rimane privato.