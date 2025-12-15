Simona Tagli, il matrimonio con Ambrosoli non si farà: vent’anni di amore e una figlia, ma la scelta è definitiva.

Dopo vent’anni insieme e una figlia, Simona Tagli annuncia che il matrimonio con Francesco Ambrosoli, fissato per il 13 maggio 2026, non si farà. La showgirl e imprenditrice racconta, in un’intervista a Repubblica, i motivi dietro questa scelta, tra foto del passato e divergenze personali, mettendo in luce il valore della famiglia e della propria storia.

Simona Tagli: dalla carriera televisiva all’imprenditoria

Fin da bambina, Simona Tagli coltivava il sogno dello spettacolo: a soli 9 anni frequentava le Orsoline, girava spot pubblicitari e aspirava a emulare il mito Raffaella Carrà. Dopo esperienze formative alla Scala, ha iniziato la sua carriera televisiva con Popcorn su Canale 5 e successivamente con Drive In, prima di approdare a programmi come Sanremo Follie, Domenica In, Cruciverbone e il Grande Gioco dell’Oca. Nonostante i successi, si è fermata per difendere la propria famiglia e garantire a sua figlia la vicinanza necessaria.

La sua vita sentimentale ha avuto momenti pubblici e privati: dal flirt con Antonio Zequila all’incontro con Alberto di Monaco, fino alla lunga storia con Ambrosoli. Oggi, lontana dalla ribalta, Simona Tagli si dedica all’imprenditoria: gestisce un salone di parrucchieri per bambini e lavora nel settore immobiliare, pur senza escludere un ritorno in televisione con progetti a sfondo sociale. Come racconta lei stessa, affronta tutto «con il cuore e gli occhi di una bambina», senza rimpianti.

“Non vuole più sposarmi”, Simona Tagli rivela perché non avverrà il matrimonio

Simona Tagli sorprende tutti annunciando che non convolerà più a nozze con Francesco Ambrosoli, con cui condivide vent’anni di vita insieme e la figlia Georgia. La showgirl e imprenditrice ha raccontato i dettagli di questa scelta in un’intervista a La Repubblica, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata:

“Aspetto il sì del padre di mia figlia per sposarmi. Abbiamo già la data, 13 maggio prossimo”, aveva dichiarato in un primo momento, durante la trasmissione Storie al bivio.

Tuttavia, il matrimonio è saltato a causa di alcune foto del passato pubblicate senza autorizzazione, che avrebbero provocato un acceso litigio con il futuro sposo. Tagli commenta con fermezza: “Certi uomini non capiscono che non si va in tv per parlare solo di se stessi ma anche per essere fonte di ispirazione“. Un colpo duro, dopo anni di rinunce e di scelte importanti, tra cui un periodo di lontananza dal mondo dello spettacolo e un voto di castità, preso per tutelare il diritto di sua figlia a una presenza materna stabile.