Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis: anello di diamanti e gossip sulle nozze, ecco cosa c’è davvero tra loro.

Il gossip sulle nozze tra Marialaura De Vitis e Jimmy Ghione ha acceso i riflettori sui social e in tv. Tra anelli di diamanti, dichiarazioni contrastanti e messaggi d’amore, la coppia si trova al centro di voci su un possibile matrimonio, che però viene smentito dal diretto interessato.

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis: l’anello di diamanti che ha acceso il gossip

Marialaura De Vitis, ex protagonista de La Pupa e il Secchione, ha recentemente partecipato al programma Storie di Donne al Bivio, dove ha mostrato un elegante anello di diamanti, regalo del compagno Jimmy Ghione. Durante l’intervista, la showgirl ha raccontato:

“È arrivato dopo due anni d’amore, la scorsa domenica. La sera a casa mi ha dato questo anello in modo molto naturale, è il sigillo del nostro amore che durerà per sempre”.

L’apparizione dell’anello in studio e il video messaggio dello storico inviato di Striscia la Notizia hanno subito alimentato voci di un imminente matrimonio, tanto che la conduttrice Monica Setta ha osservato: “C’è aria di nozze”. Tuttavia, la De Vitis ha subito precisato: “Con lui sì, ma in generale non penso che il matrimonio aggiunga qualcosa nel rapporto a livello sentimentale, è completo così come è. Se sarà, sarò contenta”.

Matrimonio in vista con Marialaura De Vitis? Jimmy Ghione rompe il silenzio, come stanno le cose

Nonostante l’entusiasmo generato dalle immagini dell’anello, Jimmy Ghione ha chiarito a Novella 2000 che le nozze non sono nei suoi progetti:

“Non mi sposo. Questa è una roba che ha tirato fuori oggi la televisione e i giornali, c’è l’amore ma non c’è il matrimonio”.

L’inviato ha spiegato che l’anello è un semplice simbolo di affetto e non un impegno formale: “Ho regalato un anello ed è venuta fuori questa notizia, ma ribadisco: non mi sposo”.

La coppia, nonostante la differenza d’età di 34 anni, continua a vivere serenamente la propria storia, con Ghione che sottolinea: “Ci amiamo moltissimo”, mentre la compagna ironizza sulla situazione dicendo: “Tra noi due, il più giovane è lui!”, ribadendo così il forte legame sentimentale che li unisce senza formalità matrimoniali.