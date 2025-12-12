Al via la nuova edizione di “MasterChef”: davanti ai tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli si è presentato Luciano, che ha subito affermato di essere lì per vincere. Segni particolari? Gli anni, Luciano ne ha 92. Ecco la sua storia.

MasterChef: la sfida di Luciano (92 anni)

Si dice che nella vita l’età è solo un numero e che non è mai troppo tardi per intraprendere nuove sfide o cercare di realizzare i propri sogni.

Il nuovo concorrente di “MasterChef” ne è senza dubbio la dimostrazione. Si chiama Luciano e ha ben 92 anni. Luciano, che tra l’altro ha raccontato di non essere ancora in pensione ma di lavorare come amministratore delegato di una piccola azienda di telecomunicazioni, si è presentato davanti ai tre giudici del cooking show, ovvero Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli, asserendo anche di voler vincere. Ma ecco cosa ha raccontato.

MasterChef, la sfida di Luciano (92 anni): “Cucino da quando mia moglie non ce l’ha più fatta”

L’aspirante MasterChef più anziano di sempre, Luciano (anni 92), si è dunque presentato davanti ai giudici del cooking show. Canavacciuolo gli ha domandato a che età ha cominciato a cucinare, ecco cosa ha risposto Luciano: “Da pochi anni. 10. Da quando mia moglie Miriam ha smesso di poterlo fare, lo faceva per me e per lei, poi anche per i miei figli quando venivano a trovarci il sabato e la domenica. Ho cominciato a fare qualche piatto fuori dal comune, mettendo degli ingredienti un pò diversi da quelli soliti, mi riusciva bene.” Alla domanda invece su come cucinava la moglie, ha riposto: “era bravissima. Aveva una specie di sesto senso. Guardava una ricetta e la cambiava al volo, seguendo l’istinto, e spesso le riusciva anche meglio dell’originale. Quando organizzavamo cene con gli amici preparava tutto lei. Cominciavamo giorni prima, non abbiamo mai comprato niente di pronto. Lei mi ha lasciato questa passione.”