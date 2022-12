Frana a Ischia: riaprono le scuole, ma non a Casamicciola.

Frana a Ischia: riaprono le scuole e sono riprese le lezioni in presenza per la scuola dell'infanzia, la primaria e per le scuole medie

Al via di nuovo le lezioni in cinque Comuni isolani mentre prosegue l’attività di monitoraggio delle strutture e a Casamicciola si attende ancora per le lezioni per un problema di viabilità. Oggi, 5 dicembre, sono riprese oggi le lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e per le scuole medie di cinque Comuni di Ischia dopo la frana e la strage di fine novembre.

AdnKronos fa sapere che nella giornata di mercoledì 7 apriranno gli istituti superiori di tutti i comuni isolani. Tutto questo dopo che, ad allerta meteo cassata, prosegue la ricerca dell’ultima dispersa. Il dato di Casamicciola fa eccezione: in ordine alle scuole è attesa infatti una decisione mentre per oggi è stata parzialmente riaperta la strada statale 270.

Cosa sta succedendo a Casamicciola

Il problema è che a Casamicciola assieme ai mezzi di soccorso, possono transitare soltanto gli autobus del servizio pubblico della Eav.

Il commissario straordinario del Comune Simonetta Calcaterra ha spiegato: “Le scuole di Casamicciola sono state oggetto di un sopralluogo. Non recano fortunatamente problemi alla staticità e all’agibilità, il problema che condiziona la scelta di chiusura delle scuole di Casamicciola è determinato prevalentemente dalla viabilità”.