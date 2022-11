Frana di Ischia, il costruttore: "Ho costruito case dal giorno alla notte, qui nessuno controlla"

In seguito alla tragica frana di Ischia, un costruttore pentito di nome Luigi ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo lavoro nell’isola.

L’uomo ha spiegato che la questione è complicata. Lui ha costruito edifici giorno e notte, in quanto non ci sarebbero mai stati controlli. A detta del costruttore tutti farebbero così da quelle parti. Luigi ha inoltre parlato degli anni ’80, periodo in cui ci sarebbe stato un vero boom con le stanze che si sarebbero moltiplicate. Piccole pensioni sarebbero state trasformate in grandi hotel. Oggi Luigi ha 53 anni, ma lavora nei cantieri da quando era solo un ragazzino quattordicenne.

Frana di Ischia, Luigi: “Sono costruttore e abitante”

Intervistato da Repubblica, Luigi ha parlato della sua situazione dopo la tragedia avvenuta a Ischia: “La questione è complicata. Adesso mi trovo in tutte e due i ruoli, quello di costruttore e quello di abitante. Avrebbero dovuto fermare tutto molti anni fa ma il sistema ci ha mangiato, andava bene a tutti. Ovunque al mondo esiste un piano regolatore ma a Ischia non c’è”.

Un disastro dopo l’altro

Luigi ha dichiarato di conoscere le vittime del disastro e si considera fortunato in quanto può pensare al domani.

Ringrazia il Signore per il suo essere ancora vivo. Il costruttore nota come la tragedia nella sua isola sia avvenuta poco dopo un’altra crisi che ha messo in ginocchio non solo la sua isola, non solo l’Italia, ma si può dire tutto il pianeta: “Ne stanno succedendo una dietro all’altra, compreso il Covid, una mazzata”.