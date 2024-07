Frana in valle Cannobina: casa travolta e statale bloccata

Frana in valle Cannobina: casa travolta e statale bloccata

Piogge intense scatenano frana al campeggio di Traffiume, coinvolgendo un'abitazione lungo la strada per la Valle Vigezzo, vicino al bivio per l’Orrido di Sant’Anna, all’imbocco della Valle Cannobina.

Lo scorso 12 luglio, intorno alle 19, si è verificata una violenta frana a Valle Cannobina, che ha interessato un campeggio a Traffiume, andando inoltre a coinvolgere un’abitazione, lungo la strada che conduce in Valle Vigezzo, all’imbocco della Valle Cannobina, nelle vicinanze del brivio per l’Orrido di Sant’Anna. Giunti sul luogo i tecnici dell’Anas assieme ai Vigili del Fuoco.

Frana in Valle Cannobina: evacuati 160 turisti

Lo scorso 12 luglio sono stati evacuati 160 turisti dal campeggio di Traffiume in Valle Cannobina. Questi hanno trascorso la notte in due diverse strutture ricettive di Cannobio. Una massiccia frana, composta da massi, tronchi d’albero e fango, ha bloccato la strada, rendendo necessaria la sua chiusura al traffico.

Raggiunto anche il campeggio locale

La frana ha raggiunto anche il campeggio situato nella zona, che è stato evacuato preventivamente dopo un sorvolo dell’elicottero Drago 141 del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

Avviato un briefing operativo

La mattina del 13 luglio, è stato avviato un briefing operativo con la partecipazione dei Vigili del Fuoco, dei tecnici di Anas e di un geologo per valutare la sicurezza della zona. Analisi cruciali queste, in vista dei lavori per rimuovere i detriti e permettere un eventuale rientro dei turisti al campeggio.