Frana per il maltempo a Casamicciola, auto in mare e uomo travolto dal fango, il movimento di detriti raggiunge il lungomare in piazza Anna De Felice

L’allerta meteo lanciata in queste ore fa sentire i suoi primi effetti: in Campania, come purtroppo ampiamente previsto, c’è stata una frana per il maltempo a Casamicciola con alcune auto finite in mare e con un uomo travolto dal fango e salvato dai soccorritori.

Secondo quanto si apprende da fonti di agenzia alle 5 del mattino lo smottamento ha raggiunto il lungomare ed ha spinto i veicoli nelle acque in burrasca.

Frana per il maltempo a Casamicciola

Ansa spiega che “questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario”. Il movimento franoso ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice ed a quel punto sono cominciati i guai.

La frana infatti ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare e con esse anche una persona.

Una persona trascinata via dal fango

Un uomo infatti è stato portato via dal fango ed è stato prontamente recuperato e salvato dai soccorritori. Sul posto Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco. I media spiegano che per il momento, a parte l’uomo trascinato dal fango che non sarebbe in pericolo di vita, non ci sono feriti né danni alle abitazioni.

Le immagini dello smottamento

Nel frattempo, mentre le autorità si stanno impegnando per ripulire la zona dai detriti, iniziano a spuntare online le prime immagini della frana. Le foto, abbastanza impressionanti, mostrano chiaramente in che modo il fango ha travolto la strada.

⚠️+++ Danni in diverse zone di Casamicciola, Ischia, a causa della frana – Cinzia Razzano. pic.twitter.com/ofZEJtwMjy — Francesco Comito (@FrancescComito) November 26, 2022

⚠️+++ Ischia: Frana al Rarone, si teme per le persone. I danni sono così ingenti a Casamicciola Alta, in zona “Rarone” che sono difficili anche i soccorsi. La paura che si siano dispersi è molto alta – Il Dispari. pic.twitter.com/BZo1lUkizf — Francesco Comito (@FrancescComito) November 26, 2022

4 dispersi nella frana: c’è anche un neonato

Purtroppo il bilancio della frana che ha colpito Ischia questa mattina sarebbe più grave di quanto fosse stato già annunciato. I soccorsi sono attualmente alla ricerca di 4 persone disperse nello smottamento: si tratta di una famiglia composta da moglie, marito, dal figlioletto neonato e da una 25enne, tutti alloggiati in due distinte abitazioni travolte dalla furia del fango.