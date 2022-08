Francesca Testana uccisa in discoteca da un’aritmia fulminante 

Dopo la tragedia nel disco pub dove era spirata mentre ballava la prima verità: Francesca Testana è stata uccisa in discoteca da un’aritmia fulminante

Un cuore che comincia a battere talmente forte che in parossismo non manda più sangue al cervello: Francesca Testana è stata uccisa in discoteca da un’aritmia fulminante. Lo dicono i risultati parziali dell’autopsia sul corpo della 25enne morta a Latina nella notte fra il 17 ed il 18 agosto.

La tragedia per la giovane di Aprila, mamma di due bambini, si era consumata all’interno del disco pub di Latina ‘El Paso’.

Francesca Testana uccisa da un’aritmia

E c’è un particolare che va immediatamente chiarito rivelato dal Messaggero: nel sangue di Francesca non è stata trovata alcuna traccia di sostanze psicotrope. La ragazza si era sentita male intorno a mezzanotte mentre ballava, era caduta a terra ed i soccorritori dell’Ares 118 avevano provato invano a rianimarla.

Fanpage spiega che “qualche settimana fa Francesca era risultata positiva a Covid-19, ma al momento non sembrano esserci collegamenti con il suo decesso”.

A breve la riconsegna della salma ai cari

L’esame tanatologico si è tenuto presso la morgue dell’ospedale Goretti di Latina e per la giornata di oggi è prevista la restituzione della salma di Francesca al dolore sconfinato della sua famiglia, in primis del marito e due figli piccoli di tre e quattro anni.