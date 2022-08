Tragedia nella notte a Latina. Una ragazza di 26 anni è morta a causa di un malore in discoteca. Era mamma di due bambini.

Latina, ragazza muore dopo un malore in discoteca: era mamma di due bambini

Una ragazza di 26 anni, residente ad Aprilia, è morta questa notte mentre si trovava nella discoteca El Paso di via Missiroli. I tentetivi dei soccorritori di rianimarla purtroppo sono stati inutile. Secondo le prime informazioni, la ragazza avrebbe avuto un arresto cardiaco. I carabinieri del comando provinciale di Latina stanno indagando. La 26enne era madre di una bambina e di un bambino. La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Claudio De Lazzaro.

Verranno disposti degli accertamenti per capire la causa del decesso.

La ragazza si è sentita male mentre ballava

Intorno all’1 di notte, Francesca stava ballando con le amiche, quando è crollata per terra. “È stato fulmineo, è caduta a terra mentre ballava sul palco” hanno raccontato. Intorno a lei c’erano decine di persone, che hanno sperato fino all’ultimo che si riprendesse. “I nostri addetti sono intervenuti immediatamente. In sala c’erano anche un infermiere e un giovane medico.

Abbiamo provato a rianimarla” ha dichiarato il titolare del locale, spiegando che i soccorritori hanno tentato di rianimarla in tutti i modi. Purtroppo la giovane non si è più ripresa, lasciando la sorella e gli amici nella disperazione. “In 25 anni mai successa una cosa del genere, neanche lontanamente. È stata una disgrazia, una disgrazia, abbiamo cercato di fare di tutto, ma non c’è stato niente da fare” ha aggiunto il titolare del locale.

Quando si è sentita male Francesca stava ballando e secondo i testimoni non aveva bevuto. La sorella ha subito chiamato i genitori, che si sono precipitati a Latina. Recentemente la 26enne aveva avuto il Covid, come hanno spiegato gli amici.