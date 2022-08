Malore fatale in casa a 53 anni, addio a Fausto Rossi

Il tragico ritrovamento era stato fatto in serata in via Pola: malore fatale in casa a 53 anni per Fausto Rossi che era morto già da moltissimo tempo

Sconcerto e dolore per il malore fatale in casa che è costato la vita nelle Marche ad un uomo di 53 anni, addio a Fausto Rossi, trovato senza vita nel pomeriggio di Ferragosto nella sua abitazione a Grottammare, provincia di Ascoli.

I media che hanno trattato la triste notizia, primo fra tutti Il Resto del Carlino, spiegano che Fausto abitava da solo in via Pola, a sud della città.

Ma come è stata fatta la tragica scoperta del decesso? Nel pomeriggio inoltrato del giorno di Ferragosto nessuno fra amici e conoscenti lo aveva visto in giro e dopo che la preoccupazione era salita era stato allertato il servizio di emergenza.

Perciò sul posto era arrivato un equipaggio della Potes-118 di San Benedetto con il medico dell’emergenza. Purtroppo però, spiegano i media, “ormai non c’era più nulla da fare”. Stando ad una prima relazione trapelata pare che Fausto fosse morto molte ore prima, motivo per cui i sanitari intervenuti hanno potuto soltanto certificare l’avvenuto decesso, sembra “per cause naturali”.

Sul posto si erano portati anche i carabinieri della territoriale in servizio presso la locale stazione.

La salma è stata messa a disposizione delle autorità per eventuali approfondimenti tanatologici e forensi. Fausto in precedenza aveva abitato con la madre, poi era partito ed aveva trascorso un lungo periodo fuori città.