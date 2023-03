Francesca Tocca rompe il silenzio sul gossip sulla seconda gravidanza

Francesca Tocca ha rotto il silenzio via social dopo esser stata travolta dai gossip in merito alla sua presunta seconda gravidanza.

Francesca Tocca: la seconda gravidanza

Nelle scorse ore Francesca Tocca è stata protagonista di un nuovo gossip attorno alla sua vita privata. In tanti infatti tra i fan di Amici hanno notato che nell’ultima puntata dello show lei non abbia ballato e inoltre i suoi abiti ampi hanno fatto sì che sui social si spargesse presto la voce di una sua gravidanza. In queste ore la ballerina ha messo a tacere i rumor sul suo conto e sui social ha tuonato: “Prima ero in crisi… Ora sono incinta… Giornalisti e gossippari vari, fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili… Smentisco tutto ovviamente”.

La ballerina non è dunque in attesa del suo secondo figlio insieme al marito Raimondo Todaro, e in tanti sono impazienti di sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi. Francesca Tocca ha già avuto una figlia insieme a suo marito Raimondo, la piccola Jasmine, e i due sono più innamorati che mai della loro bambina. In tanti sui social sono curiosi di sapere se prima o poi i due allargheranno ulteriormente la famiglia.