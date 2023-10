Continua l'allerta attentati in Europa. In Francia è scattato un nuovo allarme bomba e sono stati evacuati alcuni aeroporti.

Continua l’allerta attentati in Europa. In Francia è scattato un nuovo allarme bomba e sono stati evacuati alcuni aeroporti.

Francia, allarme bomba: evacuati gli aeroporti di Lille, Lione e Tolosa

Gli aeroporti di Lille, Lione, Tolosa, Nantes, Beauvais e Nizza sono stati evacuati a seguito di un allarme bomba. Lo ha riportato la tv francese Bfmtv, citando fonti di polizia. Solo alcuni giorni fa, sempre a causa di un allarme bomba, erano stati evacuati e chiusi la reggia di Versailles e il museo del Louvre. L’allerta attentati in Europa è davvero molto alta. Sono state ricevuto delle “minacce di attacchi” via e-mail e al momento sono in corso le indagini. Nessun aereo decolla dagli aeroporti coinvolti, come riportato dalla Direzione generale dell’aviazione civile. Per quanto riguarda gli aerei appena atterrati, i passeggeri sono in attesa delle opportune verifiche.

Allarme bomba in Francia: le parole dell’ambasciatore francese in Italia

“La situazione geopolitica è drammatica con il conflitto nel Medio Oriente. Purtroppo la minaccia del terrorismo è presente. E’ vero che il conflitto nel Medio Oriente può avere un impatto sul terrorismo in Europa, ma le forze di sicurezza in Francia in Italia e in tutta l’Europa sono pronte e stanno facendo tutto quello che possono per prevenire gli attacchi terroristici” ha dichiarato Martin Briens, ambasciatore francese in Italia, a Napoli per la terza edizione del Forum economico Francia-Mezzogiorno.