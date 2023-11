Francia, autore delle stelle di David fermato a Parigi

In Francia, Anatoli Prizenko, un cittadino moldavo di 48 anni, è stato arrestato per aver disegnato stelle di David su muri di case e negozi a Parigi e in altre città del paese.

L’autore delle stelle di David: si difende

Prizenko ha giustificato le sue azioni, sostenendo che voleva sostenere la comunità ebraica in Francia ed Europa, afferma di aver collaborato con un’organizzazione ebraica chiamata “Lo Scudo di David” per l’operazione, sostenendo di aver agito su indicazione di un’altra persona che gli aveva assicurato che l’azione fosse legale.

La Stella di David è un simbolo a sei punte che rappresenta la civiltà e la religiosità ebraica. È anche noto come lo scudo di David o il sigillo di Salomone ed è presente nella bandiera di Israele.

La stella di David: il simbolo negli ultimi anni

Tuttavia, negli ultimi anni, questo simbolo è stato strumentalizzato per diffondere odio e discriminazione contro gli ebrei. In vari episodi di antisemitismo, la stella di David è stata equiparata alla svastica, come riporta tgcom24.mediaset.it, creando tensioni e preoccupazioni nella comunità ebraica. Ad esempio, ci sono stati casi in cui la stella di David è stata disegnata su muri, case e negozi in Europa, alimentando il razzismo e l’odio. L’arresto di Prizenko è avvenuto in un momento in cui la Francia è in allerta a causa dell’antisemitismo crescente e delle minacce contro la comunità ebraica.