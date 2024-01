In Francia, dopo la promulgazione della legge sull’immigrazione presentata da Macron, arriva una parziale bocciatura.

È arrivata una parziale bocciatura da parte del Consiglio costituzionale francese, in merito al disegno di legge sull’immigrazione.

Tale proposta era stata presentata dopo un difficile passaggio parlamentare dall’Assemblea nazionale lo scorso dicembre.

La Corte costituzionale francese ha ritenuto 32 articoli, un terzo di quelli presentati, incostituzionali.

«Sono state eliminate dalla legge gli articoli che rendono più difficile l’accesso alla sanità e alle prestazioni sociali per gli stranieri extracomunitari, quelli che istituiscono le controverse “quote” di immigrati per ogni anno da decidere in Parlamento, quelle che inaspriscono i criteri per il ricongiungimento familiare e quella che istituiva l’obbligatorietà di una “cauzione” che tutti gli studenti stranieri avrebbero dovuto versare e che sarebbe poi stata trattenuta nel caso di loro rifiuto di rientrare in patria a studi conclusi».